Министерство транспорта пока не уведомляло авиакомпании о возобновлении сообщения с Турцией. Об этом агентству ТАСС рассказал источник одного из перевозчиков. По сведениям собеседников Интерфакса, авиарейсы могут начаться в августе.

Ранее турецкая пресса сообщила о договоренностях между Москвой и Анкарой. При этом отмечалось, что авиасообщение возобновится уже сегодня.

Российские власти готовы открывать границы из-за улучшения ситуации с коронавирусом, — об этом говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что полеты возобновятся с теми странами, которые примут аналогичные решения в отношении России.