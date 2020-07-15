Сбербанк приобрел 80% «Союзмульфильма». Совет директоров нового совместного предприятия планируется сформировать до конца месяца. Как рассказал агентству ТАСС первый зампред финансовой организации Лев Хасис, на первом этапе в развитие анимации уже вложили миллиард рублей.

Партнеры рассчитывают, что Союзмультфильм станет крупнейшим игроком рынка и будет выпускать сериалы для детей, а также полнометражные фильмы для семейной аудитории.