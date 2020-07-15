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12:05, 15 июля 2020

72-х летнего пенсионера из Омска обвиняют в экстремизме

Владимир Бесхлебный – руководитель одной из многочисленных групп, которые отрицают распад СССР и отказываются от российских паспортов, предпочитая им, дубликат бесценного груза. Организация, которую возглавляет Бесхлебный называется Исполком Совета народных депутатов РФСР. Правоохранительные органы отнеслись к нему чрезвычайно серьезно. К пенсионеру в квартиру пришли спецназовцы и два человека в штатском. У него изъяли документы, компьютеры и прочие носители информации, а также «государственные печати РСФСР». Обыски прошли и у пяти его соратников. Поклонника советского строя поместили под домашний арест. Его жена уверяет, что ей показали постановление в котором говорилось, что ее муж готовил вооруженный захват власти в стране. Осуществить его он намеревался, несмотря на хромоту, которая сопровождает его после автомобильной аварии.

Одна из организаций, которая отрицает распад СССР ранее была признана экстремистской. Прецедент стал основанием для новых дел, которые были открыты в нескольких регионах России.



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