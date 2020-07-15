Азербайджан объявил об уничтожения одного из объектов армянской армии

По другую сторону границы тем временем считают, что ситуация начинает успокаиваться.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеоролик, на котором запечатлено как на неком укрепленном блокпосте взрываются здания. В ведомстве отметили, что это вооруженные силы республики уничтожили опорный пункт армянской армии в направлении Товузского района.

Тем временем в Министерстве обороны Армении утверждают, что ночь на среду прошла «относительно спокойно», и артиллерия на границе с Азербайджаном не использовалась. Представитель ведомства сказал, что армия держит ситуацию под контролем и Ереван не видит смысла обращаться за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.

В свою очередь в центре столицы Азербайджана вчера вечером прошел митинг за возобновление войны. Как сообщает агентство РБК, собравшиеся скандировали «Шехиды бессмертны. Родина неделима» и «Свободу Карабаху». В акции приняли участие несколько тысяч человек и закончилась она столкновениями с полицией. Толпу разгоняли с помощью водомётов.

Обстрелы на границе Азербайджана и Армении возобновились на минувших выходных. Обе стороны отчитывались о потерях. Прекратить огонь ранее требовали в России, Евросоюзе и Организации объединённых наций.