Таганский суд оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за одиночный пикет

Таганский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара. Это уже не первое подобное наказание, но оно не должно помешать борьбе за права и свободы, гарантированные законом. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня мне суд присудил 200 тысяч рублей штрафа за то, что я подошла к Петровке в тот день, когда были пикеты против задержания Ильи Азара», — рассказала она.

По словам Ю.Галяминой, в тот день депутат «даже не успела развернуть плакат». «Я только подошла, меня схватили и задержали. Теперь у меня очередной штраф на фоне тех фантастических сумм, которые уже существуют за прошлые митинги, эта сумма не кажется и большой. Но если сравнить с моей зарплатой доцента, это очень много. Я буду просить друзей и неравнодушных людей мне помочь, чтобы выплатить этот штраф», — отметила она.

Муниципальный депутат намерена обжаловать это решение суда, однако обжалование таких штрафов в российских судах не внушает оптимизма. Но иски также будут подаваться в ЕСПЧ, добавила Ю.Галямина.

«Мы должны бороться за свободу собраний и за свободу людей, которые выступают против произвола и несправедливости. Сегодня мы пойдем на Пушкинскую площадь, и я надеюсь, что там не закончится мероприятия задержаниями и штрафами. Мы в 19.00 на Пушкинской площади будем собирать подписи под иском о непризнании голосования по поправкам в Конституцию», — сказала Ю.Галямина.

Пикет у здания столичного МВД на Петровке, 38 в поддержку журналиста Ильи Азара, который на тот момент находился под административным арестом, проходил 29 мая.