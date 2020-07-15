Таганский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара. Это уже не первое подобное наказание, но оно не должно помешать борьбе за права и свободы, гарантированные законом. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Сегодня мне суд присудил 200 тысяч рублей штрафа за то, что я подошла к Петровке в тот день, когда были пикеты против задержания Ильи Азара», — рассказала она.
По словам Ю.Галяминой, в тот день депутат «даже не успела развернуть плакат». «Я только подошла, меня схватили и задержали. Теперь у меня очередной штраф на фоне тех фантастических сумм, которые уже существуют за прошлые митинги, эта сумма не кажется и большой. Но если сравнить с моей зарплатой доцента, это очень много. Я буду просить друзей и неравнодушных людей мне помочь, чтобы выплатить этот штраф», — отметила она.
Муниципальный депутат намерена обжаловать это решение суда, однако обжалование таких штрафов в российских судах не внушает оптимизма. Но иски также будут подаваться в ЕСПЧ, добавила Ю.Галямина.
«Мы должны бороться за свободу собраний и за свободу людей, которые выступают против произвола и несправедливости. Сегодня мы пойдем на Пушкинскую площадь, и я надеюсь, что там не закончится мероприятия задержаниями и штрафами. Мы в 19.00 на Пушкинской площади будем собирать подписи под иском о непризнании голосования по поправкам в Конституцию», — сказала Ю.Галямина.
Пикет у здания столичного МВД на Петровке, 38 в поддержку журналиста Ильи Азара, который на тот момент находился под административным арестом, проходил 29 мая.
Таганский суд оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за одиночный пикет
Таганский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара. Это уже не первое подобное наказание, но оно не должно помешать борьбе за права и свободы, гарантированные законом. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».