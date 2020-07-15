Власти Белоруссии расследуют уголовное дело в отношении организаторов и участников акций в Минске. Им вменяют грубое нарушение общественного порядка и неповиновение милиции. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает агентство БелТА.

Вчера в крупных городах страны прошли митинги в поддержку кандидатов, не зарегистрированных на президентские выборы. Один из них, Валерий Цепкало, обжалует решение ЦИК.

Общественное недовольство в ближайшее время может принять еще больший масштаб, поскольку администрация страны открыто нарушила законодательство. Такое мнение в эфире «Эха» высказал сам Валерий Цепкало.

По словам Валерия Цепкало, Лукашенко изолировал всех опасных для себя кандидатов. Политик считает, что Светлану Тихановскую допустили до выборов лишь потому, что ее муж находится в тюрьме, а ей самой, якобы, поступали угрозы, и президент не боится с ней конкурировать.