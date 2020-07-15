В лондонском метро стерли граффити знаменитого художника Бэнкси

В сообщении, распространенном транспортной компанией британской столицы автору предлагают воссоздать изображение с тем же посланием в другом, подходящем для этого месте.

Темой новой художественной акции Бэнкси стало ношение масок. Его любимые персонажи, черные крысы, запутываются с них, используют в качестве парашютов и чихают, оставляя потеки на стенах. В комментарий к видео в Инстаграме художник призвал использовать средства защиты для борьбы с распространением эпидемии.