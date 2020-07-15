Пентагон официально подтвердил вывод части войск из Афганистана

Вашингтон выполнил соглашение с талибами и сократил контингент до 8 с половиной тысяч человек. Войска были выведены с пяти баз, — сказал официальный представитель военного ведомства Джонатан Хоффман. Его слова приводит агентство Интерфакс. Он также отметил, что все стороны конфликта «должны снизить уровень насилия и преступить к межафганским переговорам.