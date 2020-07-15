После вчерашних акций протеста в Минске следователи возбудили уголовное дело

Как сообщает агентство РИА Новости, речь идет о «нарушении общественного порядка, сопряженном с неповиновением милиции, совершенным группой лиц».

Накануне в белорусской столице было задержано почти 200 человек. Акции в Минске и других крупных городах республики начались после того, как избирательная комиссия отказала в регистрации некоторым кандидатам на президентских выборах. Среди них был и бывший банкир Виктор Бабарико, который находится в СИЗО по обвинению в финансовых преступлениях. Его называли потенциально главным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко.