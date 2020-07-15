На Аляске памятник русскому правителю убирают в музей

Там считают, что он занимался порабощением местного населения.

Совет города Ситки на востоке Аляски одобрил резолюцию, согласно которой статую Александра Баранова перенесут из центрального парка в музей, где она будет представлена в историческом контексте. Как сообщает агентство ТАСС, «за» проголосовали шесть членов совета из семи. Инициаторы этой идеи утверждают, что руководитель Русской Америки «осуществлял непосредственный надзор за порабощением тлинкитов и алеутов». Они отметили, что при российском государственном деятеле на Аляске с коренным населением обращались жестоко и это причиняет им боль и сегодня.

Александр Баранов руководил Русской Америкой в начале девятнадцатого века. При нём проходила русско-индийская война. Также губернатор считается основателем форта Новоархангельск, рядом с которым и позже появился город Ситки.

Памятник Баранову стоял в центре города с 1989-ого года.