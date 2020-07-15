Муниципального депутата Юлию Галямину оштрафовали на 200 тысяч рублей за пикет у здания московского МВД. Об этом Новой газете рассказал адвокат Михаил Бирюков. По его словам, Галямину обвинили в том, что она «подошла к зданию, имея в руках средство наглядной агитации». Однако депутат даже не успела развернуть свой плакат.

Речь идет о пикетах, которые в конце мая прошли в поддержку задержанного журналиста Ильи Азара.