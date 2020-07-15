Одного из топ-менеджеров Почты России Сергея Емельченкова задержали по подозрению в картельном сговоре

В Почте России подтвердили, что против одного из руководителей компании возбуждено уголовное дело, в затем признали, что это именно заместитель директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков. Следственные действия прошли в нескольких компаниях, которые поставляли почте России IT – услуги, в том числе одна из крупнейших в России – Национальной компьютерной корпорации. Ее глава Александр Калинин тоже задержан, а его сын дал подписку о невыезде. Все они подозреваются в картельном сговоре в сфере предоставления IT-услуг. Емельченков добился серьезных успехов в этой области. Он сумел полностью обновить инфраструктуру Почты России и повысить ее эффективность, за что в 2017 году получил профессиональную премию Менеджер года.

В Почте России заявили, что взаимодействуют с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств случившегося.