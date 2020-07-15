Цепкало намерен поддержать Светлану Тихоновскую на выборах в президенты Белоруссии

Создатель белорусского Парка высоких технологий и незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало высказал намерение поддержать зарегистрированного кандидата Светлану Тихановскую. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не призываем сниматься кандидатов. Мы призываем вести политическую кампанию. Я буду поддерживать Светлану Тихановскую. В ближайшее время мы определимся, какая это будет модель поддержки. И потом уже будем смотреть по тому, как будет развиваться ситуация», — сказал он.

По словам В.Цепкало, если альтернативные кандидаты будут набирать достаточное количество голосов, необходимо «идти на выборы».

«А если нет, то будет бойкот выборов. Все будет развиваться ситуативно», — отметил он.

Также В.Цепкало высказал мнение, что массовые акции протеста в Белоруссии «еще впереди».

«Гражданская активность она сейчас будет только увеличиваться, потому как люди могут воочию наблюдать, как власть пытается слить эти выборы. Но думаю, что в этот раз им это сделать не получится. Мы сможем документально показать, как власть фальсифицирует выборы. Как пытается обойти конституцию, обойти избирательное законодательство. Если раньше об этом смутно догадывались, то в этот раз всем будет все очевидно», — подчеркнул он.

По словам В.Цепкало, отказы Цинтризбиркома кандидатам в президенты Белоруссии «были достаточно очевидны». «Ведь задача власти – убрать всех конкурентов. То есть основные претенденты на пост президента Белоруссии, которые были самыми рейтинговыми, которые могли легко победить Лукашенко, он их убрал, оставив только супругу Тихоновского, потому что муж ее находится у него в заложниках. Были угрозы и в отношении ее детей. И Лукашенко считает, что с этим он может совладать: убрал трех мужчин, оставил одну женщину, у которой муж в заложниках», — отметил политик.