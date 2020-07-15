Цепкало обжалует отказ ЦИК в регистрации в суде, однако выразил сомнения в том, что решение будет объективным

Создатель белорусского Парка высоких технологий и незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало намерен обжаловать отказ Центризбиркома его в регистрации как кандидата в президенты на выборах 9 августа. При этом он выразил сомнения, что Верховный суд эту апелляцию рассмотрит. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, мы будем подавать апелляцию в Верховный суд Республики Беларусь, хотя мы все прекрасно понимаем, что ЦИК и Верховный суд это инструменты в руках Лукашенко, чтобы продлить его неконституционное пребывание у власти. И Верховный суд, наверное, скорее всего, откажет нам в этой апелляции», — сказал В.Цепкало.

Также он добавил, что намерен сконцентрировать свои силы на проведении «прозрачных выборов».

«Я бы хотел бы сконцентрироваться, чтобы обеспечить инструменты для проведения прозрачных выборов», — отметил он.