Музыкальный сервис Spotify, запускаемый в России, во многом превосходит конкурентов – эксперт

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с сегодняшнего дня. По мнению многих пользователей, он превосходит конкурентов по некоторым техническим решениям и в целом более дружелюбен к аудитории. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» интернет-эксперт Антон Меркуров.

«Сервис Spotify проявился 11 лет назад, и все эти года он не был доступен в России. Это один из лучших сервисов, он произвел и революцию на рынке, и потеснил конкурентов, и, на мой взгляд, является образцом музыкальных сервисов. Очень обидно, что в России он не был доступен, мы потеряли 10 лет и не знали, как выглядит сервис. И круто, что спустя многочисленные попытки, он наконец-то он появился и стал нам доступен», — рассказал эексперт.

По словам А.Меркурова, этот сервис хвалят многие пользователи технологические решения, плей-листы, которые «подбирают музыку под настроение и состояние». «Там есть какие-то еще технологические особенности, и мне кажется, это сервис круче остальных», — отметил он.

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