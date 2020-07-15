Компанию Google обвинили в слежке за пользователями даже при отключении разрешений в настройках

С IТ-гигантом судится американская юридическая фирма, — сообщает агентство Reuters. Boies Schiller Flexner утверждает, что Google нарушила федеральный закон о прослушивании разговоров. Ответчик пока ситуацию не прокомментировал.

В конце прошлого года правозащитная организация Amnesty International раскритиковала бизнес-модель сбора данных Фейсбук и Google. По ее мнению, она представляет угрозу для прав человека по всему миру.