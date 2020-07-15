Из Шанхая сегодня, как ожидается, вылетит второй рейс с животными, которых были вынуждены оставить россияне

Эта ситуация ранее привела к скандалу с участием авиакомпании «Аэрофлот».

Домашние животные должны были улететь со своими хозяевами в Москву еще в начале июля. Тогда из Шанхая состоялся очередной вывозной рейс, которым воспользовались почти 40 россиян. Однако из семи десятков питомцев, которых они хотели взять на борт, допустили лишь 14. Все из-за позиции авиакомпании «Аэрофлот». Она посчитала, что в попытке перевезти большое количество кошек и собак имелись «признаки контрабанды», а у некоторых пассажиров было до пяти клеток с животными. Пассажирам, по их словам, предлагали оставить зверей в аэропорту или сдать билеты. Некоторые из них помогали другим россиянам, которые не имели возможности сами вывезти своих животных из Китая. Накануне первый рейс из Шанхая с десятью домашними питомцами все-таки вылетел в Москву. Кошек и собак перевозил грузовой самолет.

«Аэрофлот» в этом году неоднократно попадал в скандалы, связанные с перевозкой животных. Например, в январе на рейсе компании из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки: их хозяин потребовал компенсацию, но перевозчик согласился оплатить только за сломанную переноску.