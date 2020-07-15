Суд отклонил жалобу полицейских, уволенных после отказа разгонять митинг в Ингушетии

Об этом пишет сайт «Кавказ Реалии» со ссылкой на юриста Магомеда Куриева, представляющего интересы истцов.

Сотрудников уволили за «совершение проступка, порочащего честь полицейского». В их отношении также было возбуждено уголовное дело о неисполнении приказа.

Речь идет о митинге в Магасе, который начался после того, как власти Чечни и Ингушетии согласовали изменение границы между регионами.