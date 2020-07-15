Столкновение атмосферных фронтов вызвало сильные порывы ветра и проливные дожди в центральном регионе России

Столкновение холодного и теплого атмосферных фронтов вызвало сильные порывы ветра и проливные дожди в центральном регионе России.

О том, что на Москву обрушится ливень и сильный ветер синоптики предупредили заранее и городские службы успели подготовиться, но последствий непогоды все равно избежать не удалось. В городе повалило несколько десятков деревьев. Некоторые из них падали на провода и машины. Было повреждено около десяти автомобилей. В Можайском районе Подмосковья из-за сильного дождя подтопило 12 домов. Как сообщает ТАСС, вода поднялась на метр, но поскольку постоянно проживающих в местных СНТ не было эвакуация не потребовалась. Во Владимирской области последствия оказались более серьезными. В Муроме, Густ-Хрустальном и других городах не устояли более 90 деревьев, были покорежены стоявшие под ними машины. На мосту федеральной трассы М4 в Боголюбово обрушился тротуар пешеходной части.

Причиной шквалистого ветра стало рекордное низкое атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.