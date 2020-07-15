Сотни человек задержаны в результате протестных акций в Белоруссии

Люди были возмущены недопуском к президентским выборам двоих кандидатов.

Как минимум сто восемьдесят девять человек попали вчера в полицию после стихийных митингов в Минске, — сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». По его данным, среди этих людей было около десяти журналистов, некоторые из них уже отпущены. Нескольких участников акций на текущий момент также освободили, им выписали административные протоколы о нарушении правил проведения уличных мероприятий.

Люди начали собираться в центре Минска около восьми вечера. Из-за этого частично перекрыли движение по центральному проспекту города. Как пишет интернет-портал «Белорусские новости» (naviny.by) ОМОН избивал задержанных ногами и дубинками, а в автозаках их заставляли сидеть на коленях, упёршись головой в сиденья. В МВД Белоруссии эту информацию еще не комментировали.

Правозащитники отмечают, что помимо столицы протестные акции проходили вчера в Бобруйске, Гомеле, Гродно и других городах. В общей сложности на них задержали около пятидесяти человек.

Протесты начались после того, как ЦИК Белоруссии официально отказал в участии в выборах Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Там заявили, что один кандидат не собрал 100 тысяч достоверных подписей, а другой ошибся в оформлении документов.