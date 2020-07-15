Инициаторы «Бессмертного полка» не понимают смысл переноса акции и считают, что проводить шествие в отрыве от Дня победы 9 мая неправильно. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из инициаторов акции Сергей Лапенков.

Ранее появилось сообщение, что акцию «Бессмертный полк» могут перенести на сентябрь.

Смысл переноса мероприятия, по мнению Сергея Лапенкова, непонятен.

«Нам кажется, что отрывать шествие «Бессмертного полка» от Дня Победы — это не совсем правильно, это значит не понимать его смысл. Потому что он является неотъемлемой частью именно 9 мая. Это дата, когда люди вспоминают всех погибших. А в чем смысл переноса, я не понимаю», — сказал он.

По словам С.Лапенкова, в этом году акция «Бессмертный полк» прошла в режиме онлайн, и характер мероприятия получился более «искренним и человечным».

«В этом году была пандемия, но День победы, тем не менее, был. И мне кажется, что в какой-то степени он был в какой-то степени более человеческим и искренним. Не было нужды заниматься формальными вещами, следить за явкой в колонны и численностью. И люди в этот день посвятили воспоминаниям о своих родных. Это было хорошо и здорово», — заключил он.