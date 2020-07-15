МБХ-Медиа: Министерство юстиции снова не раскрыло финансовую отчетность Фонда Ахмата Кадырова

Министерство юстиции снова не раскрыло финансовую отчетность Фонда Ахмата Кадырова. Об этом пишет сайт МБХ-Медиа. Интернет-издание отмечает, что в базе ведомства не опубликована ни одна форма отчетности за предыдущий год, хотя по закону она должна быть обнародована до 1-го июля.

Как отмечается, ранее министерство размещало эти документы дважды, однако тогда они были пустыми. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство писала, что Фонд Кадырова отчитывается в республиканских СМИ, однако обнаружить эти сведения так и не удалось. При этом ранее МБХ-Медиа на основе данных Спарк-Интерфакс подсчитало, что Фонд получил рекордные добровольные взносы и пожертвования на сумму в 6 миллиардов рублей.