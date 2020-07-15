Власти Гонконга решили вновь ввести ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

За последние дни число новых случаев исчисляется десятками.

Послабления в Гонконге в некоторых случаях продержались меньше месяца. Это касается, к примеру, парка развлечений Disneyland, который прекратит работу, хотя отели продолжат принимать гостей. Но основные ограничения, связанные со вспышкой коронавируса, касаются работы заведений с массовым скоплением людей. Как минимум на неделю вновь закроются спортзалы, бары, ночные клубы и кинотеатры. Жителям китайской автономии запрещено собираться в группы более четырех человек. Крупные выставки, несмотря на оптимистичные прогнозы, которые давались ранее, отменены – в том числе ежегодная книжная ярмарка. Рестораны после шести вечера будут работать только навынос. До сих пор в Гонконг нельзя будет въехать иностранцам: он закрыт по меньшей мере до 18 сентября.

Всего в Гонконге за все время, по данным властей, выявили свыше 1,5 тысяч заболевших коронавирусом.