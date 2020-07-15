Власти США отказались от планов депортировать иностранных студентов на онлайн-обучении

Об этом стало известно в ходе заседания, на котором рассматривался университетский иск к Белому дому, — передает телеканал CNN.



Жалоба была подана после того, как власти сообщили о запрете для иностранцев, учащихся в американских вузах, находиться на территории страны, если занятия в их учебных заведениях были переведены в дистанционный формат. Источники телеканала сообщают, что в Вашингтоне признали необдуманность и поспешность этого решения.