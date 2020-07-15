Азербайджан отчитался об уничтожении опорного пункта Армении. Вооруженные силы нанесли удар по военному объекту на границе двух стран, — сообщает пресс-служба Минобороны.
При этом на сайте военного ведомства Армении говорится, что минувшей ночью обстановка в регионе была относительно спокойной и артиллерия не использовалась.
Ситуация на границе обострилась в воскресенье. На протяжении следующих дней там продолжались обстрелы. Обе стороны сообщали о потерях. Генеральный секретарь ООН призвал страны прекратить огонь.
Азербайджан отчитался об уничтожении опорного пункта Армении
Азербайджан отчитался об уничтожении опорного пункта Армении. Вооруженные силы нанесли удар по военному объекту на границе двух стран, — сообщает пресс-служба Минобороны.