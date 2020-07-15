Азербайджан отчитался об уничтожении опорного пункта Армении. Вооруженные силы нанесли удар по военному объекту на границе двух стран, — сообщает пресс-служба Минобороны.

При этом на сайте военного ведомства Армении говорится, что минувшей ночью обстановка в регионе была относительно спокойной и артиллерия не использовалась.

Ситуация на границе обострилась в воскресенье. На протяжении следующих дней там продолжались обстрелы. Обе стороны сообщали о потерях. Генеральный секретарь ООН призвал страны прекратить огонь.