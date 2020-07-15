Акция Бессмертный полк может быть снова перенесена

По традиции люди выходят на улицы российских городов с портретами своих воевавших родственников 9 мая, но в этом году мероприятия были перенесены в онлайн пространство. Президент России Владимир Путин обещал провести их, когда позволит ситуация с распространением КОВИД-19. Ориентировочной датой стал День Военно-Морского флота 26 июля, однако в этот день акция скорей всего не состоится, хотя парады пройдут. Ведомости сообщают, что подготовка к шествию в Москве даже не началась. В качестве главной причины называется жаркая погода. Это подтверждается информацией из регионов. Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что акция в означенные сроки не состоится из-а сложной эпидемиологической обстановки, о чем написала Комсомольская правда. Глава движения Бессмертный полк Артем Хуторской сказал, что центральный штаб еще не принял окончательное решение.

В качестве возможной даты переноса акции «Бессмертный полк» называется 2 сентября.