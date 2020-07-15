Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку

Это выяснили члены Общественной наблюдательной комиссии, посетившие главу региона в СИЗО.

Находящийся в СИЗО «Лефортово» Сергей Фургал пожаловался на аллергию. Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал агентству ТАСС, что руки арестованного покрылись аллергическими пятнами, вероятно, из-за ношения перчаток. Сам губернатор утверждает, что это может привести к анафилактическому шоку. Передач Фургал пока не получал. Несмотря на это, глава Хабаровского края доволен условиями содержания, утверждает еще один член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, он пребывает в хорошем расположении духа, шутит, читает книги и занимается спортом. О митингах в его поддержку губернатор ничего не знает: телевизор в его камере не работает и свежих газет ему не приносили. Кроме того, правозащитникам запретили рассказывать Фургалу о многотысячных акциях в Хабаровске.

Губернатор был арестован до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов и покушения на еще одного предпринимателя в середине 2000-х.