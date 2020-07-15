Российские ученые сегодня приступят к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса. Ранее, по заверениям медиков, испытания продемонстрировали безопасность разработанного препарата.

О готовности к началу клинических исследований на людях вакцины центра «Вектор» от COVID-19 ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Для клинических исследований еще весной набрали группу из трехсот добровольцев. рассказал гендиректор центра Ринат Максютов. Сначала эффективность препарата будут проверять на группе из 10 человек в возрасте от 18 до 30, а затем к работе будут привлечены люди в возрасте до 60-ти. Первый этап клинических исследований завершится в сентябре, и при получении хороших результатов по безвредности и иммуногенности вакцины начнется ее регистрация. Директор Института трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев ранее сообщил, что по итогам доклинических исследований вакцины было показано, что кроме временного повышения температуры тела в первые дни после вакцинации негативных реакций на нее не последовало. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что промышленное производство вакцины от COVID-19 планируется запустить сразу же после завершения необходимых этапов исследования.

Ранее многие эксперты высказывали сомнения в том, что вакцину можно будет пустить в производство к осени