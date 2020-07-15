Детские оздоровительные лагеря с сегодняшнего дня откроют ее в 13 регионах страны

Кроме того, в ряде субъектов власти выдачу разрешения на открытие пляжей и точек общепита.

В целом по России большая часть мест летнего детского отдыха открылась и начала работу еще две недели назад. Впрочем, отдыхать дети до конца года могут только в пределах своего региона. Есть исключения для ребят из городов федерального значения и из регионов Крайнего Севера. Режим работы лагерей в этом году изменится – во время смены сотрудники за пределы территории выезжать не будут, до начала работы весь персонал должен сдавать тесты на коронавирус, а наполняемость групп и отрядов оставаться на уровне вдвое меньше обычного. При заезде детей на отдых организован так называемый «медицинский фильтр» с осмотром и измерением температуры.

В Подмосковье помимо оздоровительных лагерей и пляжей заработают также детские аттракционы и рестораны.