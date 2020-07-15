В Белоруссии на акциях протеста, по подсчетам правозащитников, задержали более 200 человек

Накануне вечером жители Минска и других крупных городов вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с отказом зарегистрировать в качестве кандидатов на президентских выборах альтернативных выдвиженцев – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В списке, который приводится на сайте правозащитного центра «Весна» указано почти 190 имен задержанных только на акции в Минске. Среди них были журналисты, которых уже отпустили.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.