В окрестностях Якутска зафиксировано три очага лесных пожаров, город окутало дымом

В министерстве экологии Якутии говорят, что причиной возгорания стали сухие грозы. Роспотребнадзор заверил, что превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано, передает агентство «Интерфакс». Всего на территории Якутии обнаружены более 100 природных пожаров. Их общая площадь превышает 230 тысяч га. В лесах республики введен режим ЧС.