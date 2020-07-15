Крупнейший музыкальный интернет-сервис Spotify с сегодняшнего дня начинает работу в России. Приложение, в котором насчитывается свыше 50 млн аудиозаписей, будет доступно для скачивания всем российским пользователям, говорят в руководстве шведской компании. Пользователи могут запускать музыку на разных устройствах. Доступна как бесплатная версия, так и по подписке.