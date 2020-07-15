Свыше двухсот человек, по подсчетам правозащитников, задержаны на акциях протеста в Белоруссии

Граждане республики вышли после отказа Центризбиркома в регистрации на президентские выборы двум оппозиционным кандидатам – Валерию Цепкало и Виктору Бабарико.

Наибольший размах акции протеста минувшим вечером и ночью приняли в белорусской столице, в них участвовали сотни людей. Милиция частично перекрыла основную магистраль Минска – проспект Независимости. В течение нескольких часов были закрыты шесть станций метро. Протестующих через громкоговорители предупреждали о нарушении закона.

Акции сопровождались жесткими задержаниями и стычками с милицией. На данный момент известно как минимум о 188 задержанных в Минске, список приводит правозащитный центр «Весна». Некоторые из них были избиты при задержании. В автозаках оказались и журналисты нескольких изданий – Белсат, Tut.by, BBC, Радио Свобода и ряда других. Некоторых из них отпустили еще вечером. Единой точки сбора у протестующих не было, поэтому и задержания проходили в разных районах города. Похожая ситуация сложилась и в других городах, включая Брест, Гомель и Пружаны.

Тем временем штаб Бабарико уже сегодня планирует пожать жалобу на отказ в регистрации. Представители штаба призвали подавать такие же жалобы и простых белорусов.