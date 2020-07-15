Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в Подмосковье

Об этом агентству ТАСС сказали в министерстве энергетики России. Накануне непогода оставила без света более 8 тысяч жителей региона в 150 населенных пунктах. По данным экстренных служб, сильный ветер повалил более 50 деревьев, поврежден один автомобиль. В Москве повалены более 20 деревьев в разных районах. Повреждено около десяти машин. Данных по пострадавших пока нет.
2020-07-15T07:35:33+03:00
2020-07-15T07:35:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 15 июля 2020
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