Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в Подмосковье

Об этом агентству ТАСС сказали в министерстве энергетики России. Накануне непогода оставила без света более 8 тысяч жителей региона в 150 населенных пунктах. По данным экстренных служб, сильный ветер повалил более 50 деревьев, поврежден один автомобиль. В Москве повалены более 20 деревьев в разных районах. Повреждено около десяти машин. Данных по пострадавших пока нет.