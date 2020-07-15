Русский музей и Эрмитаж открываются сегодня для посетителей

Русский музей с сегодняшнего дня пускает посетителей только в Михайловский дворец, корпус Бенуа и Летний сад. Когда откроются Михайловский замок, Строгановский и Мраморный дворцы пока неизвестно. Что касается Эрмитажа, то гостей ждут в Главном музейном комплексе и Главном штабе. А Зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова и Музей Императорского фарфорового завода заработают не раньше 1 августа. Также сегодня можно попасть в Музей городского электрического транспорта. Все посетители обязаны быть в масках и перчатках. При этом будет ограничен вход и время пребывания в музее. В Эрмитаже можно пробыть максимум два часа, в Русском музее час.

Билеты в музеи пока можно купить только через интернет.