Власти Армении обвиняют азербайджанских военных в обстреле приграничных населенных пунктов

Как сказал в эфире «Эха» посол Армении в России Вардан Тоганян, атаки совершались в том числе с помощью беспилотников.

Летательные аппараты были зафиксированы в районе 20 километров в глубине территории Армении, — добавил Вардан Тоганян.

Обстановка на границе двух государств обострилась несколько дней назад. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях. В результате перестрелок есть убитые и и раненые.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы сказал в эфире «Эха», что Армения вопреки обещаниям так и не приступила к дипломатическому решению конфликта.

По мнению посла, мирное решение вопросов невозможно до тех пор, пока на территории Нагорного Карабаха находятся армянские войска.