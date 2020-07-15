Не менее 180 человек, по данным белорусских правозащитников, задержаны на акциях протеста в Минске

Кроме того, задержания проходили и в других городах. Выступления начались накануне, после того, как белорусский Центризбирком отказал в регистрации на выборах двух кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Сообщается, что среди задержанных есть журналисты. Бабарико, который считался одним из главных потенциальных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сейчас находится в СИЗО белорусского КГБ по уголовному обвинению. Представитель его штаба Мария Колесникова сказала, что сегодня они собираются подать жалобу на отказ в регистрации. Она также призвала жителей республики подавать аналогичные жалобы.

Мария Колесникова также призвала всех граждан Белоруссии прийти и проголосовать на выборах президента за любого альтернативного кандидата или против всех.