Более 200 человек, по подсчетам правозащитников, задержаны в Минске и других белорусских городах на акциях протеста

Больше всего – в разных районах столицы республики, говорится на сайте центра «Весна». Люди вышли протестовать после отказа в регистрации на президентских выборах двум кандидатам – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Участники протестов не держали флагов или плакатов, они лишь становились в живую цепь и аплодировали. Очевидцы говорят, что происходили стычки с милицией и ОМОНом.