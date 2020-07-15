Более 200 человек, по подсчетам правозащитников, задержаны в Минске и других белорусских городах на акциях протеста

Больше всего – в разных районах столицы республики, говорится на сайте центра «Весна». Люди вышли протестовать после отказа в регистрации на президентских выборах двум кандидатам – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Участники протестов не держали флагов или плакатов, они лишь становились в живую цепь и аплодировали. Очевидцы говорят, что происходили стычки с милицией и ОМОНом.
2020-07-15T06:33:57+03:00
2020-07-15T06:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 15 июля 2020
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