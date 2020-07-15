Один человек погиб, 35 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Праги

Один человек погиб, не менее 35 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Праги. В то же время агентство Associated Press передает, что пострадали не менее 60 человек. За последние дни это не первая железнодорожная авария в Чехии. Неделю назад неподалеку от Карловых Вар столкнулись два пассажирских состава. Тогда погибли два человека, около 30 получили ранения.