Екатеринбургская епархия отстранила от службы нескольких священнослужителей

Ранее они не подчинились решению церковного суда и продолжали участвовать в службах с лишенным сана схиигуменом Сергием в Среднеуральском женском монастыре, передает агентство РИА Новости. В середине июня Сергий сместил там настоятельницу и фактически захватил власть в монастыре. Схиигумен в последнее время выступает с критикой российского руководства и патриарха Кирилла. Конфликт разгорелся из-за решения властей на фоне пандемии коронавируса временно закрыть церкви.
2020-07-15T06:20:53+03:00
2020-07-15T06:20:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2676579-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:20, 15 июля 2020
Загрузка комментариев...