Екатеринбургская епархия отстранила от службы нескольких священнослужителей

Ранее они не подчинились решению церковного суда и продолжали участвовать в службах с лишенным сана схиигуменом Сергием в Среднеуральском женском монастыре, передает агентство РИА Новости. В середине июня Сергий сместил там настоятельницу и фактически захватил власть в монастыре. Схиигумен в последнее время выступает с критикой российского руководства и патриарха Кирилла. Конфликт разгорелся из-за решения властей на фоне пандемии коронавируса временно закрыть церкви.