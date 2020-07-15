Шествие в поддержку армии прошло в Баку

Встреча гроба с телом полковника Ильгара Мирзоева, который погиб на границе с Арменией, в ночь на среду переросла в несогласованную акцию, пишет сайт «Кавказский узел». К демонстрантам присоединялись жители столицы Азербайджана. Когда колонна достигла центральных проспектов города, в шествии, по некоторым данным, участвовало уже около 2 тысяч человек. Демонстранты требовали от властей провести всеобщую мобилизацию. Перестрелка на границе Армении и Азербайджана не стихает уже несколько дней. Убитые и раненые есть с обеих сторон. Ереван и Баку обвиняют друг друга в обострении обстановки.

