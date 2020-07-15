Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными и пластиковыми изделиями в Самаре

Накануне из-за сильного задымления Роспортебнадзор рекомендовал жителям пяти районов города плотно закрыть окна и по возможности не выходить на улицу. Площадь, пройденная огнем, составила 10 тыс. кв. м. К тушению привлекли два пожарных поезда, катер и вертолет. Погибших и пострадавших нет.