Заседание Исполкома МОК пройдет в он-лайне режиме

Исполком МОК собирается накануне сессии МОК, но в данном случае оба мероприятия будут дистанционными, причем 136 Сессия МОК пройдет в таком режиме впервые в истории Олимпийского движения. В повестке дня Исполкома сообщение Президента МОК Томаса Баха, доклады о положении дел в летних и зимних видах спорта, а также отчет организационного комитета Олимпийских Игр в Токио, что в ситуации неопределенности и переноса Игр на 2021 год приобретает весьма важное значение. Члены Исполкома изучат материалы аудиторов, что тоже является традиционной процедурой. Часть заседания будет посвящена проблемам борьбы с допингом. Единственное, от чего пришлось отказаться – выборы в комиссию спортсменов. Их решили отложить на 2021 год

136 сессия МОК будет транслироваться в прямом эфире на ютьюбе и будет общедоступной. Пароль для доступа не обязателен.