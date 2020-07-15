Шествие «Бессмертный полк», возможно, снова перенесут, пишет газета «Ведомости». Вместо 26 июля мероприятие, по предварительным данным, состоится 2 сентября, рассказал изданию сказали федеральный чиновник, человек, близкий к мэрии Москвы, и собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Собеседник из мэрии добавил, что в столице подготовка к шествию пока не началась. Очередной перенос объясняют ситуацией с коронавирусом, ежедневный прирост заболевших по России почти не меняется уже несколько недель. Кроме того, еще одной причиной является жаркая погода. Участникам шествия может стать плохо из-за духоты. Ранее шествие перенесли с 9 мая на конец июля из-за пандемии.