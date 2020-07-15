Совещание мониторингового комитета ОПЕК+ должно состояться сегодня

Там могут обсудить ограничения по добыче нефти.

Подходит к концу первый этап сделки ОПЕК+, который предполагает ограничение общей квоты на добычу нефти в девять целых и семь десятых миллионов баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу в мае. Извначально планировалось, что эти правила продержатся только месяц, но несколько недель назад их продлили до конца июля.

Как сообщает американская газета Wall Street Journal, большинство стран картеля заинтересованы в переходе ко второму этапу, который позволяет несколько увеличить добычу. Это объясняется тем, что в мире спрос на нефть снова стал расти после частичной отмены введенных из-за пандемии ограничений.

В свою очередь американское агентство Bloomberg передаёт, что российские нефтяные компании уже готовы увеличивать добычу и начнут это делать, если не поступит других распоряжений из министерства энергетики. В любом случае, окончательного решения еще не принято, и этот вопрос будут обсуждать на сегодняшней онлайн-конференции ОПЕК+.

Картель договорился о рекордном сокращении добычи нефти в минувшем апреле. Такая необходимость появилась из-за пандемии коронавируса, и из-за того, что тогда, 1-ого числа, Россия вышла из договора ОПЕК.