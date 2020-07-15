Правозащитники насчитали более 200 задержанных на акциях протеста в Минске и других белорусских городах

Люди вышли протестовать после отказа в регистрации на президентских выборах двум кандидатам – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Участники протестов не держали флагов или плакатов, они лишь становились в живую цепь и аплодировали. Также к протестам в Минске присоединились автомобилисты.

Тем временем Валерий Цепкало, которому было отказано в регистрации, призвал сограждан присоединиться к протестующим.

Цепкало планирует обжаловать отказ в регистрации.

Валерий Цепкало выступит в эфире «Эха» сегодня в «Утреннем развороте» после 10:00.