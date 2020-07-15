ГД должна рассмотреть законопроект, который позволит перечислить федеральному центру компенсацию за аварию в Норильске

Поправки в Бюджетный кодекс страны внесло правительство, передает агентство «Интерфакс». Сейчас, по закону, платежи по искам о возмещении вреда, который был причинен окружающей среде, зачисляются в местные бюджеты. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 млрд. рублей. Деньги должен выплатить собственник ТЭЦ – компания «Норникель».
2020-07-15T05:04:00+03:00
2020-07-15T04:51:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 15 июля 2020
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