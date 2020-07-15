Госкорпорация «Ростех» предложила создать информационную систему для тюремного ведомства

На это ее представители, а также Федеральная служба исполнения наказаний запросили у государства почти 6 млрд руб., пишет газета «КоммерсантЪ». Авторы проекта уверяют, что такая система позволит усилить охрану заключенных, эффективнее использовать их труд, снизит коррупцию. Правозащитники опасаются, что в первую очередь система не допустит утечек информации о пытках.
2020-07-15T05:04:00+03:00
2020-07-15T04:51:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2676555-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 15 июля 2020
Загрузка комментариев...