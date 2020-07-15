Страны-участницы соглашения о сокращении нефтедобычи планируют провести сегодня заседание мониторингового комитета

Речь пойдет о ситуации на рынке, сокращениях и компенсациях участникам сделки, передает агентство «Интерфакс». С августа должно начаться увеличение нефтедобычи по текущим условиям соглашения. В то же время оно будет не таким сильным, как планировалось.