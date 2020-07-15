Акция протеста в Болгарии переросла в стычки демонстрантов с полицией

Силовики утверждают, что неизвестные провокаторы бросили в толпу перед зданием парламента две петарды, а в сторону сил безопасности полетели пакеты с красной краской и стеклянные бутылки. Участники акции пытались захватить здание законодательного органа, им удалось взломать входные двери. В результате столкновений есть пострадавшие. Почти неделю в Болгарии не стихают антиправительственные выступления сторонников президента Румена Радева.
2020-07-15T05:04:00+03:00
2020-07-15T04:49:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 15 июля 2020
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